(ANSA) – ROMA, 03 AGO – Per convincere a vaccinarsi contro il

Covid gli adolescenti, la fascia d’età ancora più reticente

all’immunizzazione, la Casa Bianca ha reclutato un ‘esercito’ di

influencer attivi sui social preferiti dai giovani, da Twitch a

YouTube a TikTok. Lo rivela il New York Times, secondo cui la ‘campagna acquisti’ è iniziata già lo scorso giugno attraverso

una agenzia specializzata chiamata Village Marketing.

Al momento, riporta il quotidiano, sono più di 50 gli influencer

che hanno accettato di postare contenuti a favore delle

vaccinazioni, a cui si aggiungono molti ‘micro influencer’

arruolati dalle autorità locali, tutti con da 5mila a 100mila

followers, che vengono pagati fino a mille dollari al mese.

L’iniziativa è lodevole, commenta Renee DiResta, una

ricercatrice dell’università di Stanford, ma potrebbe non essere

sufficiente contro la massa di disinformazione online promossa

dai movimenti novax. “C’è un contrasto tra i creatori a cui

viene chiesto di diffondere messaggi pro vaccino e gli scettici,

che hanno fatto della causa no vax una missione personale. E’ un

sentimento asimmetrico”. (ANSA).



Fonte Ansa.it