(ANSA) – CAGLIARI, 27 MAG – La Sardegna supera il 50% delle

dosi somministrate in rapporto agli abitanti (50,99%), con

almeno una dose inoculata al 36,37% dei residenti e il 14,62%

dei richiami. Ieri sono stati effettuati 16.559 vaccini

anti-Covid19 passando alle 814.748 somministrazioni di martedì

alle 831.307 nelle ultime 24 ore, cioè l’83,6% delle 994.500

consegnate dalla struttura commissariale, secondo il report del

Governo. Ormai sono quasi 100 i punti di vaccinazione (tra hub e

centri minori) aperti nell’Isola, gli ultimi ad Assemini (Città

metropolitana di Cagliari) e Bosa (Oristano).

Intanto la Regione evidenzia che “la Sardegna è ancora la prima

regione per dosi vaccinali somministrate ogni 100mila abitanti”

e “salgono invece a quota 400mila le prenotazioni registrate

attraverso la piattaforma di Poste Italiane”.

“La Sardegna – dichiara il Presidente della Regione, Christian

Solinas – tiene fermi gli obiettivi della campagna di

vaccinazione e continua ad accelerare, raccogliendo i risultati

del forte impegno sul campo. Il riflesso delle vaccinazioni sul

quadro epidemiologico è ormai evidente, ma occorre ancora uno

sforzo da parte di tutti per vincere la battaglia contro il

virus. È fondamentale proseguire nella direzione che abbiamo

tracciato e con l’adeguato approvvigionamento di scorte

vaccinali non avremo problemi a raggiungere il traguardo di una

piena immunizzazione nei tempi stabiliti”. (ANSA).



