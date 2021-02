(ANSA) – FIRENZE, 26 FEB – Nel fine settimana è attesa in

Toscana la nuova fornitura dei vaccini anti Covid di

Astrazeneca: uno stock di 26.400 dosi a fronte delle 44.500

annunciate in precedenza. Lo specifica la Regione Toscana dando

notizia che dalle 18 di oggi, in base a questa nuova fornitura,

sono state riaperte le agende per prenotare il vaccino

AstraZeneca. Le prenotazioni si effettuano sul portale regionale



