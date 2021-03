(ANSA) – ROMA, 12 MAR – Quasi una dose su quattro “ferma in

frigorifero e solo 15 giorni per raggiungere l’obiettivo

indicato dall’Ue”. Questo quanto indicato nel nuovo report

settimanale, il 43/o, dell’Alta Scuola di Economia e Management

dei Sistemi Sanitari dell’Università Cattolica (Altems). Ad

oggi, si legge nel rapporto, prendendo in considerazione solo

chi ha ricevuto la doppia somministrazione di vaccino anti-Covid “si registrano 1.861.852 persone

vaccinate (36,36%dell’obiettivo di 5,1 milioni), che corrisponde ad un buonandamento nelle vaccinazioni, tuttavia ipotizzando questoandamento lineare non si raggiunge nei tempi stabiliti (31marzo) l’obiettivo fissato dall’Ue, ma solo il 52% di taleobiettivo”. In particolare, evidenzia Americo Cicchetti,direttore Altems “stiamo procedendo ma non alla velocitànecessaria – continua Cicchetti – e la pressione del virus si fasentire sul sistema a livello nazionale”.L’analisi Altems riguarda tutte le 21 Regioni e ProvinceAutonome italiane.Per quanto riguarda i punti di somministrazione territorialie ospedalieri al 10 marzo 2021, secondo il monitoraggio Altems,la regione Puglia presenta un maggior numero di punti disomministrazione territoriali (240) seguita dal Veneto (109) edalla Toscana (92). Al contrario, la regione Sicilia registra unnumero maggiori di punti di somministrazione ospedalieri (120)seguita dalla Lombardia (95) e dal Lazio (83). Inoltre, si leggenel rapporto Altems “negli ultimi 7 giorni, le regioni che hannoeffettuato il maggior numero di inoculazioni per punto disomministrazione sono state: la Campania (2031), la Lombardia(1807) e il Molise (1658). Al contrario, la Liguria (302), laPuglia (316) e la Valle D’Aosta (322) sono le regioni che, perpunto di somministrazione, hanno registrano il numero più bassodi somministrazioni”. Sulla percentuale di copertura delle fascedi popolazione (1/a dose) all’8 marzo scorso, “la PA di Bolzano(45,89%), la Basilicata (44,71%), e la PA di Trento (43,98%)registrano la quota maggiore di over 80 nel contesto nazionale.La Sardegna rappresenta la regione con la percentuale minore intermini di copertura vaccinale della popolazione più anziana(10,12%). Si sottolinea infine che la fascia di età 70-79 èattualmente quella più penalizzata dalla distribuzione vaccinalein tutte le regioni”, afferma Altems. “A livello nazionale –dice ancora Altems – si registrano le seguenti percentuali perle fasce di età considerate: 16-19 anni (0,16%), 20-49 anni(6,06%), 50-69 (7,07%), 70-79 (1,93%), over 80 anni (28,67%). Lamedia nazionale (che considera la fascia di età maggiore di 16anni) è pari al 7,58%”. (ANSA).

Fonte Ansa.it

