(ANSA) – ROMA, 08 APR – “I dati ufficiali, aggiornati ad

oggi, sulla base del Report vaccini pubblicato dal ministero

della Salute, ci dicono che delle 11.738.824 dosi di vaccino

anti-Covid19 somministrate in Italia 1.082.493 riguardano unità

di personale scolastico: considerando che l’80% dei docenti e

Ata è donna, significa che oltre 800 mila sono state ricevute

dal sesso femminile. Ma considerando anche che oltre il 17% del

personale scolastico ha oltre 60 anni, significa che non oltre

150 mila insegnanti donne, oltre che assistenti amministrative,

tecniche, collaboratrici scolastiche, Dsga e Dirigenti

scolastici donna rientrano nella fascia d’età che il ministero

della Salute associa alla somministrazione di AstraZeneca. Le

altre 650 mila lavoratrici della scuola sono dunque quelle donne

a cui il vaccino non sarebbe direttamente indicato, ma nemmeno

sconsigliato”.

A dirlo è il presidente di Anief, Marcello Pacifico.

“Per noi è chiaro che occorre continuare a procedere con la

campagna vaccinale – continua Pacifico -, perché i vantaggi

superano indubbiamente i rischi. Sulle vaccinazioni, come

sindacato siamo stati i primi a chiedere di fare presto e a

pretendere dei chiarimenti sulle troppe incertezze che hanno

portato al blocco della somministrazione delle dosi e che

continuano a caratterizzare questa campagna vaccinale. In questo

clima, per evitare che le preoccupazioni prevalgano sulla

ragione, rendendo ancora più difficile l’arretramento del

Covid19, diventa fondamentale avere informazioni certe ed essere

rassicurati sulla base di dati scientifici certi. Adesso,

seppure non in modo netto, i chiarimenti sono arrivati”,

conclude Pacifico riferendosi alla circolare del ministero

della Salute sull’aggiornamento delle raccomandazioni per il

vaccino anti-Covid di AstraZeneca. (ANSA).



Fonte Ansa.it

