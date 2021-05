(ANSA) – BRASILIA, 12 MAG – Il Brasile ha annunciato la firma

di un nuovo contratto con il laboratorio americano Pfizer per

l’acquisto di 100 milioni di vaccini contro il coronavirus.

L’accordo si aggiunge a un altro per la stessa quantità di dosi

già in vigore.

La spedizione dei vaccini oggetto del secondo contratto

inizierà a settembre, ha precisato il ministero della Salute di

Brasilia.

Fino a ieri nel gigante sudamericano risultavano essere state

somministrate 54,8 milioni di dosi di vaccini a 36,5 milioni di

persone, la maggioranza delle quali con i farmaci CoronaVac e

AstraZeneca.

Il governo ha poi reso noto che oggi arriveranno a Campinas,

nell’entroterra di San Paolo, altre 628mila dosi di vaccini

Pfizer, che fanno parte del primo contratto da 100 milioni di

unità. (ANSA).



Fonte Ansa.it

