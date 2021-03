(ANSA) – ROMA, 30 MAR – “I pazienti con insufficienza

cardiaca hanno un rischio doppio di non sopravvivere in caso di

Covid rispetto alla popolazione generale” e questo è vero “in

tutte le fasce d’età non solo per gli anziani”. Quindi “l’età

non può essere l’unico fattore discriminante per l’accesso al

vaccino. Anche i pazienti di età giovane adulta che presentino

gravi forme dovrebbero averlo in via prioritaria”. E’ quanto si

legge in un documento della Società Italiana di Cardiologia

(Sic), pubblicato sul Giornale Italiano di Cardiologia e

anticipato in una lettera al presidente del Consiglio Mario

Draghi, in cui si chiede di aggiornare le categorie di rischio

del piano vaccinale, introducendo una sorta di ‘triage’ tra

persone che soffrono di cuore.

Le malattie cardiovascolari sono tra le patologie più spesso

associate alle infezioni severe da Covid. “Purtroppo però –

dichiara Ciro Indolfi, presidente Sic – il piano di priorità per

le vaccinazioni include oggi tra i pazienti ad elevata

vulnerabilità per le patologie cardiovascolari, solo due

categorie: chi soffre di scompenso cardiaco grave e le persone

con post-shock cardiogeno”, tagliando fuori “una larga parte di

pazienti ‘dimenticati’, che rischia di non essere adeguatamente

protetta”. Questa scelta, aggiunge Pasquale Perrone Filardi,

presidente eletto Sic, “è scientificamente non motivata e

difforme da raccomandazioni della comunità scientifica. Da qui

l’appello alle istituzioni di riconsiderare la priorità della

vaccinazione per proteggere tutte le categorie di cardiopatici a

rischio di un’infezione potenzialmente mortale”. Per questo gli

esperti della Sic hanno costruito una piramide con i gruppi di

soggetti più esposti a conseguenze gravi e diviso in tre i

livelli di rischio tra i cardiopatici: alto (come coloro che

hanno cardiopatia ischemica severa, ipertensione e diabete non

controllati, ipertensione polmonare), intermedio e basso. Questo ‘triage’ permetterebbe di stabilire in base alla gravità della

patologia, una gerarchia di accesso alle vaccinazioni,

indipendentemente dall’età. (ANSA).



