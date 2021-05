(ANSA) – ROMA, 05 MAG – Il vaccino cinese anti Covid Sinovac “è un vaccino convenzionale, che utilizza virus intero

inattivato, come quello che usiamo tutti gli anni contro

l’influenza. Il potenziale vantaggio rispetto a altri vaccini,

come è stato già descritto su alcuni lavori scientifici è che,

se la proteina spike va incontro a mutazioni, con un vaccino a

virus intero come questo non si ha una risposta solo verso la

spike ma anche verso altri componenti del virus. Quindi, e il

condizionale è d’obbligo, potrebbe dare una protezione maggiore.

Ma aspettiamo ciò che ci dirà Ema”. Lo ha spiegato ad Agorà, su

Rai 3, Roberto Cauda, ordinario di Malattie infettive presso

l’Università Cattolica del Sacro Cuore, in merito al vaccino sul

quale l’Agenzia europea dei medicinali (Ema) ha annunciato

l’avvio della procedura di revisione ciclica o rolling review.

Sinovac è già stato usato in Cile con efficacia del 54% dopo

la seconda dose, risultati più bassi di altri concorrenti ma

sufficiente secondo Cauda, che precisa: “un vaccino viene

ritenuto efficace dall’Organizzazione mondiale della sanità se

supera il 50% di protezione. Inoltre, Sinovac è stato utilizzato

in altri paesi con risultati superiori rispetto a quelli

indicati in Cile. Comunque l’Ema vedrà tutti i dati”.

Rispetto alla situazione epidemiologica in Italia, Cauda

conferma “una lenta progressiva dell’rt e del numero di contagi

per 100.000 abitanti così come dei ricoverati, merito

dell’effetto combinato dell’Italia a colori e delle

vaccinazioni”. A fine maggio, conclude, “se si continua così

oltre un quarto degli italiani dovrebbe essere protetto”.

(ANSA).



Fonte Ansa.it

Advertisements

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram