(ANSA) – ROMA, 04 MAG – Entro la fine della prossima

settimana arriveranno ulteriori dettagli sulla variante indiana

di Sars-Cov-2, virus che comunque sarebbe più stabile, più

contagioso, che causerebbe una diversa efficacia degli anticorpi

e che potrebbe rappresentare un problema per le vaccinazioni. A

dirlo è Massimo Ciccozzi, direttore dell’unità epidemiologica

all’Università Campus Biomedico di Roma, intervenuto ai

microfoni della trasmissione “L’imprenditore e gli altri” su

Cusano Italia Tv. Sulla variante indiama, spiega Ciccozzi, “i

dati ancora non li abbiamo, la stiamo studiando e credo che i

nostri risultati li avremo entro la fine della settimana”.

“E’ una variante che ha due mutazioni particolari – aggiunge

– L’ipotesi su cui stiamo lavorando è che la mutazione 452, che

avevamo già visto in California, diventa nuova perché si

accoppia con la 484. Quest’ultima mutazione è una vecchia

conoscenza perché la troviamo nella brasiliana, nella

sudafricana e in una piccola parte nella variante inglese.

Queste due mutazioni agiscono in coppia, una rinforza l’altra”.

“Questo significa maggiore stabilità, contagiosità e potrebbe

essere un problema per quanto riguarda l’efficacia anticorpale e

quindi vaccinale, ma solo di qualche punto percentuale, per ora

siamo tranquilli perché il vaccino ancora la copre – aggiunge –

Io faccio il tifo per la variante inglese perché è quella

prevalente in Europa e sappiamo che il vaccino la copre”.

(ANSA).



