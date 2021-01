(ANSA) – AOSTA, 28 GEN – Nell’ambito del Piano vaccinazione

Covid-19 in Valle d’Aosta è stato consegnato lo studio sulla

stratificazione della popolazione valdostana: si tratta di una

metodologia basata su algoritmi di intelligenza artificiale che

servirà per attribuire le priorità per la somministrazione del

vaccino. Lo hanno comunicato l’assessorato regionale della

sanità e l’Usl della Valle d’Aosta.

Lo studio è stato realizzato dalla società Gpi

Advertisements

spa di Trento.“Per la corretta programmazione della Fase 2 della vaccinazioneanti Covid-19 nella nostra regione – ha spiegato l’AssessoreRoberto Barmasse – abbiamo voluto far realizzare uno studiospecifico sulla popolazione valdostana, correlando i bisognisanitari con i criteri anagrafici di ogni singola persona alfine di definire la corretta priorità di somministrazione delvaccino. Gli esiti dello studio ci permetteranno di definire, almeglio, la pianificazione vaccinale in Valle d’Aosta,personalizzandola”.Il documento è stato elaborato con la finalità di supportare iprocessi di pianificazione del Piano Vaccini. “Ogni soggetto,sulla base delle variabili fascia d’età, comorbilità,prestazioni specialistiche, farmaci, ricoveri, accessiospedalieri – è spiegato in una nota – viene inserito in unCluster che viene ulteriormente affinato prendendo inconsiderazione quelle patologie che potrebbero mostrare unaumentato rischio prognostico rispetto al Covid-19. Le patologieprese in considerazione sono quelle cardiologiche croniche eacute, quelle respiratorie croniche e acute, quelle metaboliche,le deficienze immunitarie, i tumori, i trapianti. L’appartenenzaad un determinato cluster stabilisce la priorità utile allaprogrammazione degli interventi vaccinali”. (ANSA).

Fonte Ansa.it

Advertisements

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram