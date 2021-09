(ANSA) – ROMA, 22 SET – Alcune terapie per il trattamento

della sclerosi multipla riducono la capacità di fare anticorpi

anti-Covid nei malati vaccinati con doppia dose, ma la maggior

parte dei farmaci ne permette il normale sviluppo. Con Moderna

si è avuto il triplo di anticorpi rispetto a Pfizer in questi

pazienti. Lo indica uno studio italiano, il più ampio mai

realizzato sulla vaccinazione anti-Covid nei pazienti con

sclerosi multipla, pubblicato sulla rivista EBioMedicine dal

Policlinico San Martino e l’Università di Genova.

La ricerca, cofinanziata dalla Fism (Fondazione italiana

sclerosi multipla) e condotta su 780 pazienti con sclerosi

multipla, di cui 594 vaccinati con Pfizer e 186 con Moderna

afferenti a 35 centri nazionali per la sclerosi multipla, ha

verificato che ad un mese dalla seconda dose, la maggior parte

dei pazienti vaccinati con Moderna o Pfizer aveva un’elevata

copertura di anticorpi contro il Covid-19. La percentuale si è

ridotta in chi è trattato con alcuni farmaci, quali

l’immunosoppressore fingolimod (93%), e gli anticorpi

monoclonali rituximab (64%) e ocrelizumab (44%). In tutti i

pazienti è stato osservato che il vaccino di Moderna determina

livelli di anticorpi 3.2 volte più alti rispetto a quello di

Pfizer. “II risultati dimostrano che fingolimod, rituximab e

ocrelizumab, inibiscono la produzione di anticorpi dopo la

vaccinazione anti-Covid – spiega Maria Pia Sormani,

coordinatrice dello studio – Con tutti gli altri farmaci i

livelli sono normali”. L’obiettivo dei ricercatori è verificare

che i malati di sclerosi multipla non si ammalino in forma grave

di Covid, in particolare quelli che hanno prodotto bassi livelli

di anticorpi.

“Non sappiamo ancora – aggiunge Antonio Uccelli, direttore

scientifico del San Martino – se la riduzione di anticorpi

contro il Covid si traduca in una minore efficacia del vaccino.

Per questo è fondamentale monitorare i pazienti e studiare la

risposta al vaccino mediata da altri tipi di cellule

immunitarie, come i linfociti T, che potrebbe garantire comunque

una protezione sufficiente”. Tali risultati sono utili per i

pazienti fragili in trattamento con farmaci che frenano l’azione

del sistema immunitario. (ANSA).



Fonte Ansa.it