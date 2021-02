(ANSA) – ROMA, 04 FEB – “Odontoiatri e igienisti dentali sono

in prima fila per il rischio Covid, ma in ultima fila per quanto

riguarda l’accesso ai vaccini”. A stigmatizzare la scelta di non

inserire i professionisti della salute orale nelle categorie di

chi avrà accesso prioritario al vaccino è il direttivo della

Società Italiana di Parodontologia e implantologia (Sidp), che

si unisce oggi all’appello della Federazione

Advertisements

degli Ordini deiMedici (Fnomceo).Viste le caratteristiche della loro professione, anchel’Organizzazione mondiale della Sanità (Oms) ha individuatoigienisti e odontoiatri tra le principali categorie a rischioper la trasmissione del Sars-Cov-2. Per questo, “abbiamo trovatosorprendente la scelta di non inserirli tra quelli che avrannoun accesso prioritario alla vaccinazione”, commenta Luca Landi,presidente Sidp. “Ci siamo attrezzati per adottare procedure cherendono sicuri gli studi dentistici, ma vediamo un gran numerodi pazienti ogni giorno e siamo a strettissimo contatto con loroanche per tempi lunghi. Non riconoscere una priorità a questacategoria di operatori sanitari vuol dire dimenticarsi ilsettore della salute della bocca, quando invece studiscientifici evidenziano come questa sia strettamente collegataalla salute di tutto l’organismo e persino alla gravità deisintomi del Covid-19”.Dalla Sidp arriva quindi un apprezzamento all’appello delpresidente della Fnomceo Filippo Anelli. “Come lui – aggiungeLandi – riteniamo che vaccinare solo gli operatori sanitari chelavorano in ambito pubblico o convenzionato significhi fareinique distinzioni tra chi lavora quotidianamente sul campo, eescluderebbe a priori gli odontoiatri che lavorano per oltre il90% nel privato”. Urge quindi per la Sidp, “riaggiornare ilpiano vaccinale e assicurare un recepimento omogeneo a livelloregionale. Vaccinare i dentisti – conclude – proteggerebbe lorostessi, consentendogli di continuare a garantire curefondamentali ma darebbe anche maggio senso di sicurezza aipazienti. Non farlo sarebbe miope”. (ANSA).

Fonte Ansa.it

Advertisements

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram