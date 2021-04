(ANSA) – SIENA, 15 APR – Sono incoraggianti i risultati

preliminari relativi all’osservazione dell’efficacia della

vaccinazione anti-Covid, registrati all’Azienda

ospedaliero-universitaria senese, tra i primi studi di questo

tipo e che riporta l’efficacia dopo la somministrazione della

seconda dose del vaccino a mRNA. A dirlo, spiega una nota

dell’Aou di Siena, lo studio ‘Motive’, promosso da Maria Grazia

Cusi, direttore della Uoc microbiologia e virologia, e Monica

Bocchia, direttore della Uoc ematologia dell’azienda

ospedaliera: coinvolti circa 200 operatori sanitari volontari,

45 anni l’età media, vaccinati con le due dosi di vaccino a mRNA

e nei quali è stata studiata la risposta anticorpale.

“La tolleranza del vaccino è stata complessivamente buona,

riscontrando nella maggior parte dei casi solo sintomi locali in

sede di vaccinazione e lievi sintomi generalizzati in circa un

terzo dei soggetti – spiega Cusi -. Inoltre, è stata riscontrata

una correlazione tra risposta anticorpale e reattogenicità al

vaccino, con un livello anticorpale più alto nei soggetti che

hanno presentato più evidenti sintomi clinici”. In particolare,

in un campione di 50 soggetti, il dosaggio degli anticorpi è

stato effettuato anche prima della seconda dose di vaccino,

documentando la presenza di anticorpi già nel 96% dei casi.

Dieci giorni dopo la seconda dose di vaccino è stato osservato

un consistente incremento del titolo anticorpale nel 100% dei

soggetti vaccinati. Il controllo effettuato a 30 giorni dalla

seconda dose ha mostrato un livellamento degli anticorpi,

confermando la presenza di anticorpi protettivi, neutralizzanti

il virus, nel 99,5% dei casi. “I dati fin qui registrati

confermano pertanto l’efficacia del vaccino contro il

Sars-Cov-2”. (ANSA).



