La Food and Drugs Administration statunitense ha dato il via libera al ‘booster’ vaccinale di Johnson&Johnson e di Moderna.

Per quanto riguarda Moderna la terza dose di vaccino è consigliata soprattutto per le pensione più anziane e a rischio, sei mesi dopo la dose precedente. Per la seconda dose di Johnson&Johnson la raccomandazione riguarda tutte le persone dai 18 anni in su che hanno ricevuto la prima almeno due mesi fa.

Fonte Ansa.it