(ANSA) – TRIESTE, 20 GEN – Sono 370 (33.841 oggi, 33.471

ieri) le dosi di vaccino inoculate oggi in Friuli Venezia

Giulia. Sono 39.655 le dosi complessivamente disponibili. Lo si

evince dai metadati contenuti nel “Report vaccini Anti Covid-19”

del Ministero della Salute e del Commissario straordinario

Covid-19.

Secondo il report, dal 31 dicembre, delle 33.841 dosi, 22.696

sono sono state somministrate a donne e 11.145

a uomini. Lafascia d’età maggiormente coinvolta finora è quella che va dai50 ai 59 anni, con 8.185 vaccini, seguita da quella compresa nelrange che va dai 40 ai 49 anni, con 6.474. Le dosi inoculateagli over 70, a oggi, sono 4.649, mentre quelle della fascia 60-69 anni ammontano a 4.693. Non è stato reso disponibile come perle scorse volte, la somministrazione suddivisa per categorie.Fino ad ora il Fvg ha inoculato l’85,3% delle dosi disponibili,una percentuale superiore alla media nazionale (77,1%). (ANSA).

Fonte Ansa.it

