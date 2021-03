(ANSA) – AOSTA, 13 MAR – In seguito ad alcune defezioni

registrate in merito alla vaccinazione con il vaccino

AstraZeneca, “probabilmente dovute alle notizie di possibili

reazioni avverse”, l’Usl della Valle d’Aosta ha contattato

alcune persone che si sono rese disponibili alla vaccinazione “in maniera tale da non interrompere la procedura e di non

sprecare le dosi già pronte per la somministrazione”. E’ quanto

si legge in

una nota dell’azienda sanitaria valdostana. “Almomento – prosegue il comunicato – non è stata registrata alcunareazione avversa nei soggetti già vaccinati con AstraZeneca eche, pertanto, si procederà all’utilizzo di tale vaccino,mantenendo le adeguate azioni di sorveglianza e di vigilanza ein ottemperanza alle direttive ministeriali. Si evidenziainoltre che anche l’Oms ha confermato la sicurezza del vaccino esi invita quindi la popolazione a confermare con fiducial’iscrizione al portale per la somministrazione del medesimo”.Qualora vi fossero ulteriori rinunce da parte dei cittadini giàprenotati per la vaccinazione con AstraZeneca si attingerà alleliste di attesa predisposte ed agli elenchi dei soggettiappartenenti alle “categorie speciali”. (ANSA).

Fonte Ansa.it

