(ANSA) – BOLOGNA, 22 LUG – Per raggiungere chi ancora non si

è vaccinato contro il Covid-19, le Asl emiliano-romagnole

mettono in strada i camper. Quelle di Piacenza e Reggio Emilia

li hanno portati, insieme alle postazioni itineranti, nei

principali mercati e fiere, per intercettare gli over 60

puntando sull’opportunità di bypassare la prenotazione e

ricevere la prima dose di vaccino sul momento, solo

presentandosi con tessera sanitaria e documento d’identità. A

partire dalla settimana prossima l’Asl della Romagna, a sua

volta con un camper, andrà nelle spiagge per raggiungere i più

giovani. A renderlo noto è la Regione Emilia-Romagna. “Dobbiamo

preoccuparci delle persone indecise o che non hanno ancora

prenotato, magari per difficoltà logistiche e organizzative:

tutti gli strumenti sono utili per sensibilizzare i cittadini e

agevolarli: ogni vaccinato in più conta”, spiega l’assessore

regionale alla Salute Raffaele Donini. Nel Piacentino sono già

state quattro nelle ultime due settimane le postazioni

itineranti dove sono stati somministrati vaccini e altri 14

appuntamenti si aggiungeranno in meno di un mese, tutti in

occasione di mercati o fiere e in località diverse, con una

particolare attenzione ai piccoli comuni. A Reggio Emilia

l’attività in camper è iniziata ieri dal mercato di Guastalla e

proseguirà fino a fine agosto. In entrambi i casi il vaccino

somministrato è quello di Johnson & Johnson. L’Asl Romagna punta

a portare il suo camper in spiaggia già da lunedì o comunque

subito dopo. Anche le altre Aziende sanitarie stanno preparando

postazioni mobili, rivolte a target mirati come giovani e

insegnanti. Inoltre a Reggio Emilia, Parma, Modena, Ferrara,

Bologna e Imola, anche in collaborazione con il mondo del

volontariato, le aziende sanitarie sono impegnate in progetti

per la sensibilizzazione al vaccino dei senza fissa dimora.

(ANSA).



Fonte Ansa.it