L’estate entra nel vivo e la campagna vaccinale rallenta la sua corsa, nonostante si sia tagliato il traguardo di un italiano su tre immunizzato (19,6 milioni). Le somministrazioni quotidiane si mantengono sopra le 500mila – come promesso dal generale Francesco Figliuolo – ma i dati dell’ultima settimana fanno registrare un calo rispetto a quella precedente: dai 3.832.469 dei sette giorni tra il 21 ed il 26 giugno si è passati ai 2.906.691 in quella che va dal 28 giugno al 4 luglio. Mancano ancora i dati di domani e della serata di oggi, ma è prevedibile che si rimarrà nettamente sotto la quota della settimana precedente. La flessione riguarda soprattutto Pfizer. Resta poi il nodo dei circa 2,5 milioni di over 60 che ancora non hanno ricevuto alcuna dose.

Gli ultimi dati: sono 932 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. In aumento rispetto a ieri, quando erano stati 794. Sono 22 le vittime in un giorno, 6 in meno di ieri. Effettuati 228.127 tamponi molecolari e antigenici. Ieri erano stati 199.238. Il tasso di positività è stabile allo 0,4%.

Sono 204 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per il Covid in Italia, con un calo di 9 unità rispetto a ieri nel saldo quotidiano tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri, secondo i dati del ministero della Salute, sono stati 2, entrambi in Campania. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 1.394 , in calo di 75 unità rispetto a ieri.

I casi in Italia dall’inizio dell’epidemia sono 4.262.511, i morti 127.637. I dimessi ed i guariti sono invece 4.089.298, con un incremento di 3.110 rispetto a ieri, mentre gli attualmente positivi scendono a 45.576 in calo di 2.203 nelle ultime 24 ore. In isolamento domiciliare ci sono 43.978 persone (-2.119).

Sono 19.606.446 gli italiani che hanno completato il ciclo vaccinale, pari al 33% della popolazione. E’ quanto emerge dai dati della struttura commissariale. Le somministrazioni sono state finora 52.872.596, su 58.914.937 dosi arrivate (l’89,7%).

Due settimane ancora per capire un po’ di più gli effetti della variante Delta sui contagi Covid-19 in Italia. “Vediamo i dati fra 10-15 giorni e comunque l’uso della mascherina in questa fase resta fondamentale in tutte le occasioni di assembramento. Va sempre portata con sè”: così all’ANSA l’epidemiologo molecolare dell’Università Campus Biomedico di Roma, Massimo Ciccozzi sottolineando ancora una volta che “una sola dose di vaccino non copre” da questa variante” e “lo dimostriamo come Campus Biomedico, insieme a Silvia Angeletti primario di patologia clinica, in un case report che sto preparando su una persona vaccinata con una sola dose che si è infettata con la variante Delta. Descriviamo questo caso e poi lo pubblichiamo”, annuncia Ciccozzi ricordando i dati di un recente rapporto del Public Health England per il quale l’efficacia è del 33% con le prime dosi di Pfizer e AstraZeneca contro la malattia sintomatica da variante Delta (B.1.617.2), tre settimane dopo la prima dose rispetto a circa il 50% di efficacia contro la variante inglese (B.1.1.7). Da qui, dice Ciccozzi, la necessità di “migliorare e implementare il sequenziamento pur avendo recuperato dallo 0,5% al 2,5%, contro il 5% della soglia minima e contro quasi il 10% degli inglesi”. E su possibili scenari da qui a 15 giorni: “In questo momento i dati ci dicono che la variante Delta è entrata in Italia, non è ancora predominate e abbiamo dei focolai in varie regioni ma controllati, con una bassa incidenza che permette di tracciare. In sostanza noi ora corriamo al fianco del virus ma dobbiamo anticiparlo. Occorre stare molto attenti con la sorveglianza”.

Fonte Ansa.it