(ANSA) – REGGELLO, 17 MAR – Pqe Group, società di consulenza in ambito farmaceutico e dispositivi medici che ha la sua sede principale a Reggello (Firenze), lancia nuova edizione di Infodemic, la task force di ricerca scientifica per combattere le fake news sul Covid: fra le domande a cui il gruppo di esperti risponderà, si legge in una nota, ce ne sono due dedicate ai vaccini, anche per

Advertisements

mettere in evidenza gli studi che ne determinano la sicurezza, l’efficacia, la qualità e l’efficacia.I 12 esperti consulenti di Pqe, laureati in discipline che spaziano trasversalmente dall’Ingegneria biomedica e la biotecnologia alle scienze sociali ed economiche, lavoreranno per fornire un’informazione quanto più scientificamente corretta e aggiornata, ma con chiarezza e semplicità. Gli articoli saranno pubblicati sul sito aziendale di Pqe Group, alla pagina dedicata al progetto.Il gruppo risponderà alle seguenti domande: “Quali sono i principali effetti causati dallo spillover e come prevenirli? Filiera dei vaccini: quali sono le principali sfide da superare nel prossimo futuro? Quali studi stanno determinando la sicurezza, l’efficacia, la qualità e l’efficacia dei vaccini? Esiste un legame tra i cambiamenti climatici e la diffusione del Covid? Qual è il valore ideale della positività percentuale al test di laboratorio per massimizzare il controllo dell’epidemia e minimizzare i costi? Un’analisi matematica basata sul confronto dell’efficienza di Cina e Corea del Sud con l’Europa e in particolare il caso italiano”. Pqe annuncia inoltre che avrà inizio il 26 marzo sui canali social aziendali il nuovo programma ‘Unconventional female thoughts’ (pensieri femminili non convenzionali), 15 minuti di riflessioni da parte di Gilda D’Incerti, fondatrice e amministratrice delegata dell’azienda, per raccontare storie vincenti al femminile.(ANSA).

Fonte Ansa.it

Advertisements

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram