(ANSA) – BRUXELLES, 01 MAR – “Sono lieto di annunciare che

durante questo mese ci sarà una prima consegna di vaccini

AstraZeneca per l’Albania attraverso Covax”, il meccanismo

lanciato dall’Organizzazione mondiale della Sanità (Oms) per

garantire l’accesso ai vaccini dei Paesi di medio-basso reddito.

Così il commissario Ue all’Allargamento Oliver Varhelyi dopo la

riunione del Consiglio di associazione e stabilizzazione

Ue-Albania.

“Lavoriamo notte e giorno

per ottenere i vaccini per i Balcaniattraverso il Covax e altre iniziative, è una nostra priorità”,ha detto il commissario, ricordando le difficoltà che la stessaUe ha incontrato nell’approvvigionamento delle dosi.Varhelyi ha aggiunto che l’Europa “desidera far parte dellaripresa economica della regione e in particolare dell’Albania”che ha dovuto far fronte a “sfide eccezionali”, tra cui lapandemia, ma anche il terremoto che ha colpito il Paese nelnovembre 2019. Il commissario ha ricordato infine “l’impegnosignificativo” a sostegno della ripresa economica attraverso ilpiano economico e di investimenti per i Balcani Occidentali.(ANSA).

