(ANSA) – ROMA, 26 LUG – Quando si tratta di convincere i

genitori a far vaccinare i propri figli contro il Covid è il

pediatra la figura di riferimento, il cui parere è ascoltato da

oltre il 70%. Lo afferma una survey condotta negli Usa

dall’università del Michigan, secondo cui però la maggioranza è

contraria a immunizzare i bambini sotto i 12 anni.

Il sondaggio si basa su interviste a oltre 2mila genitori con

almeno un figlio nella fascia 3-18 anni. In generale l’opinione

del pediatra è ‘molto importante’ per il 38%, e ‘importante’ per

il 33% degli intervistati, mentre altri fattori importanti che

vengono considerati sono gli effetti collaterali (per il 70%),

il fatto che ci siano stati test nel gruppo della stessa fascia

di età del figlio (63%), i dati di efficacia (62%) e le ricerche

fatte dai genitori stessi (56%). Il 70% dei genitori di bimbi

tra 3 e 11 anni e il 50% di quelli della fascia più grande però

non ha ancora discusso del problema con il medico. Per quanto

riguarda i 12-18enni, per cui c’è già un vaccino approvato, il

39% del campione ha già immunizzato il figlio, il 21% lo farà a

breve mentre per il 40% è improbabile. Diverse le proporzioni

per i bimbi tra 3 e 11 anni, per cui il vaccino ancora non c’è:

il 49% dei genitori intervistati afferma che lo farà fare contro

il 51% che invece non lo farà. In entrambi i casi i genitori con

un livello socioeconomico più basso si sono rivelati più

scettici nei confronti del vaccino. “La pandemia ha fatto sì che

i genitori pensassero in maniere diverse alla sicurezza e alla

salute dei propri figli – spiega Sarah Clark, che ha coordinato

la survey -. Normalmente i genitori si rivolgono ai pediatri di

famiglia per informazioni e raccomandazioni sui vaccini per i

propri figli. Ma il report suggerisce che metà di quelli di

ragazzi tra 12 e 18 anni, per cui già c’è un vaccino anti Covid,

non lo ha fatto. E queste discussioni non stanno avvenendo

neanche per i bambini più giovani, che saranno eleggibili per il

vaccino nei prossimi mesi”. (ANSA).



Fonte Ansa.it