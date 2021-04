(ANSA) – ROMA, 02 APR – L’ipotesi, allo studio in Germania,

di usare per la seconda dose un vaccino anti-Covid diverso dal

primo (in questo caso AstraZeneca), “è una cosa che ha senso,

perchè immunologicamente può funzionare. Solo che al momento non

c’è alcune dato clinico pubblicato che lo supporti”. Così Sergio

Abrignani, immunologo e membro del Cts (Comitato tecnico

scientifico), commenta per l’ANSA la possibile decisione che

starebbe valutando la Commissione vaccinale permanente tedesca.

“Da immunologo – continua – sono certo che usare, dopo la

prima dose con AstraZeneca, uno degli altri due vaccini a Rna

approvati in Europa per la seconda dose funzionerà, perchè

immunizzano tutti, inducendo una forte risposte immunitaria

contro la proteina Spike”. Tuttavia, “le regole europee

impongono che prima di iniettare qualsiasi cosa nell’uomo si

debba fare uno studio clinico controllato – prosegue Abrignani –

e io non so se se i tedeschi ne abbiano fatto uno, perchè al

momento non ci sono dati pubblicati in tal senso. In ogni caso,

i tre vaccini di Astrazeneca, Pzifer e Moderna sono stati già

tutti approvati in Europa e per due dosi”. (ANSA).



Fonte Ansa.it

Advertisements

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram