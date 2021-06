(ANSA) – LONDRA, 28 GIU – Il rinvio dell’intervallo fra prima

e seconda dose dei vaccini anti Covid elaborati dall’Università

di Oxford e prodotti da AstraZeneca fino a un massimo di ben 45

settimane non solo non incrementa il rischio di stimolare le

varianti del virus, ma rafforza l’impatto immunitario e

l’efficacia dell’antidoto. Lo conferma un nuovo studio

aggiornato reso noto dallo stesso ateneo britannico: studio che

di fatto indica come vincente la scelta fatta dal governo di

Boris Johnson e dai maggiori consulenti scientifici del Regno di

allungare fin da subito l’intervallo tra prima e seconda dose

vaccinali rispetto alle 11-12 settimane inizialmente

consigliate.

L’intervallo più lungo garantisce “un sostanziale

incremento” della presenza di anticorpi nelle persone e

dell’impatto del vaccino, ha sottolineato il professor Andrew

Pollard, responsabile dello sviluppo del siero, illustrando la

nuova ricerca prima della sua pubblicazione. Si tratta di una “risposta rassicurante anche per quei Paesi che sono alle prese

con i problemi di una limitata fornitura iniziale di vaccini”,

ha aggiunto. “La risposta immunitaria dopo la seconda dose è

stata eccellente anche dopo 10 mesi dalla prima”, gli ha fatto

eco la professoressa Teresa Lambe, una delle responsabili di

quest’ultima ricerca, rimanendo per ora prudente invece

sull’utilità successiva d’un terzo richiamo più direttamente

tarato sulla variante Delta o su altre mutazioni recenti dei

virus, pur senza escluderla. (ANSA).



Fonte Ansa.it