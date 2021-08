(ANSA) – ROMA, 03 AGO – L’esitazione vaccinale è considerata

una minaccia per la salute globale: la sovrabbondanza di

informazioni presenti online sui vaccini, accompagnata spesso

alla condivisione di dubbi, paure e fake news, ha avuto un ruolo

importante nella riduzione della fiducia della popolazione nei

confronti dei vaccini. Per questo motivo è stato avviato il

progetto European Joint Action on Vaccination a cui partecipano

Commissione Europea, ministeri della salute, organizzazioni

internazionali, università e istituti di 20 Paesi.

In Italia l’Iss con l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di

Roma ha sviluppato, nell’ambito di questo progetto, una

piattaforma online per la raccolta dati da alcuni social

network, motori di ricerca, pagine web sulle conversazioni

online sui vaccini. Nei primi mesi di monitoraggio, tra novembre

2019 e gennaio 2020, la conversazione sui vaccini si è mantenuta

su una media giornaliera di circa 300 tweet al giorno, per poi

aumentare con l’inizio e l’evolversi della pandemia, con un

volume di tweet giornalieri più che decuplicato durante il

lockdown. La conversazione si è mantenuta su questi livelli fino

a ottobre 2020, quando è iniziato un progressivo incremento dei

tweet sui vaccini per arrivare a un primo picco il 27 dicembre,

con il Vaccine Day europeo (intorno ai 95.000 tweet giornalieri)

e il 16 marzo 2021, durante la valutazione da parte dell’Agenzia

europea del farmaco (Ema) dei sospetti casi di trombosi insorti

dopo il vaccino di Astrazeneca. Nella prima fase emergono

hashtag relativi ad alcune patologie prevenibili con la

vaccinazione, come meningite, Ebola, influenza, HPV, mentre a

gennaio 2020 compare l’hashtag #coronavirus, presente, nella

prima fase, nello 0,7% dei tweet scaricati. Gli hashtag relativi

alla pandemia #coronavirus e #covid19 aumentano da febbraio

2020, mentre a settembre 2020 iniziano a comparire hashtag sulle

marche di vaccino. (ANSA).



Fonte Ansa.it