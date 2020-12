Il vaccino sviluppato da AstraZeneca e dall’Università di Oxford è “efficace al 95%”, come quelli già approvati di Pfizer e Moderna, “ed è in grado di eliminare al 100%” i sintomi gravi che portano ai ricoveri per Covid-19. Lo dice al Sunday Times Pascal Soriot, ad di AstraZeneca.

Secondo il gionale, il via libera delle autorità britanniche al vaccino arriverà “entro giovedì” mentre la sua distribuzione dovrebbe avvenire a

partire dal 4 gennaio.

Fonte Ansa.it

