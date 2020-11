“Come Agenzia italiana del farmaco Aifa stimoleremo ulteriori studi per una farmacovigilanza attiva anche con mezzi innovativi, come un’app” per il monitoraggio dei vaccinati. Lo ha detto il direttore generale dell’Aifa, Nicola Magrini, in occasione dell’incontro ‘Un vaccino per tutti’ promosso dalla rivista Internazionale a Ferrara, a proposito dei vaccini anti-Covid e della campagna vaccinale che partirà anche in Italia.

In questo momento, ha sottolineato Magrini, “ci sono 45

vaccini già in sperimentazione nell’uomo, di cui 3 ormai alle fasi conclusive di studi clinici randomizzati di ampie dimensioni su diverse decine di migliaia di pazienti. Possiamo dire che questi studi potranno garantire una buona valutazione dei benefici e dei rischi di questi tre vaccini”. “Non è questione di avere preferenze o meno, contrariamente alle esternazioni fatte in questi giorni, ma – ha precisato – di controllare i dati come comunità di ricerca internazionale”.La ricerca, ha aggiunto, “si è messa in moto e credo che dovremmo tutti chiedere alle autorità regolatorie il massimo di trasparenza e accesso ai dati e nessuna scorciatoia”.

Fonte Ansa.it

