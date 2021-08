(ANSA) – ROMA, 13 AGO – A 6 mesi dalla seconda dose, il

vaccino anrti Covid-19 a mRna di Moderna continua a proteggere

da almeno 6 varianti del virus SarsCov2, compresa la Delta: lo

indica la ricerca pubblicata sulla rivista Science dal gruppo

dell’istituto americano Niaid (National institute of allergy and

infectious diseases) guidato da Amarendra Pegu. A 6 mesi dalla

seconda dose, la maggior parte dei vaccinati ha mantenuto gli

anticorpi contro le varianti Alfa, Beta, Gamma, Epsilon, Iota e

Delta. E’ il primo risultato a definire la durata della

protezione dalle varianti, finora valutata solo per periodi più

brevi.

Oltre alla protezione contro le sei varianti, nella ricerca è

stata valutata protezione dagli anticorpi neutralizzanti in

volontari di tre fasce d’età diverse, nel giro di 7 mesi dalla

prima vaccinazione. Si è così osservato che al picco della

risposta immunitaria (due settimane dalla seconda dose) la

risposta a tutte le varianti era evidente. Gli anticorpi contro

le mutazioni sono durati nella maggior parte delle persone,

anche se a bassi livelli, per 6 mesi. Nelle persone più anziane

erano leggermente ridotti. Si è invece osservata una limitata

portata degli anticorpi neutralizzanti dopo la prima dose, il

che sottolinea l’importanza di fare entrambe le dosi per essere

protetti contro le varianti, sottolineano i ricercatori. Alla

luce di queste considerazioni gli autori dello studio ritengono

che i nuovi dati possano essere utili in vista della valutazione

di somministrare o meno una terza dose del vaccino. (ANSA).



Fonte Ansa.it