(ANSA) – TORINO, 31 MAR – Un’indagine sul personale sanitario

per testare l’efficacia dei vaccini non nel prevenire la

malattia, cosa nota, ma nel ridurre il rischio per chi è stato

vaccinato di essere infettato e capire quante possibilità abbia

di trasmettere il virus. E’ l’iniziativa promossa dall’Ordine

dei Medici di Torino alla quale hanno aderito l’Ordine delle

Professioni infermieristiche di Torino e quello dei Tecnici e

delle Professioni sanitarie di Torino, Aosta, Alessandria, Asti.

La raccolta dei dati durerà circa un mese e riguarda tutti i

sanitari vaccinati dal 27 dicembre. Nel sondaggio si chiede di

indicare se, dopo il completamento del ciclo anti-Covid, i

vaccinati siano mai risultati positivi e dopo quanto tempo

dall’inoculazione della dose. “Con questa indagine – chiarisce

il presidente dell’Ordine dei Medici, Guido Giustetto – non si

mette minimamente in discussione l’efficacia dei vaccini

anti-Covid nel proteggere le persone dalla malattia, cosa ormai

riconosciuta. Si vuole invece capire concretamente quanto i

vaccini offrano protezione dall’infezione delle prime vie aeree,

che può essere rilevata dai tamponi effettuati successivamente

alle vaccinazioni. E dunque valutare in che misura le persone

vaccinate, pur protette, possano essere eventuali veicoli di

contagio”. (ANSA).



