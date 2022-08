(ANSA) – ROMA, 26 AGO – La vaccinazione contro morbillo,

parotite e rosolia riduce di quasi il 30% il rischio che il

bambino vada incontro in età pediatrica a una malattia

infiammatoria intestinale, come morbo di Crohn o rettocolite

ulcerosa. È quanto emerge da uno studio condotto da ricercatori

dell’University of Michigan pubblicato sulla rivista

Inflammatory Bowel Diseases.

“Si ritiene che le infezioni siano un potenziale fattore

scatenante per la malattie infiammatorie intestinali”, mentre “non è chiaro se la vaccinazione contro le infezioni infantili,

come morbillo, parotite e rosolia, possa ridurre il rischio” di

queste patologie, scrivono i ricercatori.

Lo studio ha preso in considerazione oltre 1,3milioni di

bambini americani, riscontrando 334 casi di malattie

infiammatorie croniche intestinali. L’analisi dei dati ha

mostrato che i bambini che avevano ricevuto almeno una dose di

vaccino avevano un rischio del 29% più basso di sviluppare

queste malattie. La riduzione del rischio rimaneva inalterata

anche se si consideravano fattori come la familiarità e la

nascita pretermine e se si analizzavano singolarmente le

differenti malattie intestinali. (ANSA).



Fonte Ansa.it