Le sperimentazioni cliniche di Fase 3 del vaccino anti Covid prodotto dalla Pfizer/BioNTech hanno confermato che il siero fornisce una protezione per almeno sei mesi dopo la somministrazione della seconda dose ed ha un’efficacia del 100% contro la variante sudafricana del coronavirus (B.1.351). Lo hanno reso noto oggi le due società in un comunicato congiunto, secondo quanto riporta la Cnn.

Ieri le società avevano annunciato che una sperimentazione condotta su un piccolo campione di volontari tra i 12 ed i 15 anni ha dimostrato un’efficacia del 100% in questa fascia di età. (ANSA).



Fonte Ansa.it

