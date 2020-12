– “Gli effetti del vaccino si inizieranno a vedere in termini di sanità pubblica quando raggiungeremo, spero rapidamente, il 20%-30% di copertura vaccinale”: lo ha detto il virologo Fabrizio Pregliasco dopo aver ricevuto la sua dose di vaccino questa mattina all’ospedale Niguarda di Milano.

“Si avrà un risultato più rilevante – ha spiegato – quando si raggiungerà quella famosa immunità di gregge che i modelli matematici per questo

virus ci indicano al 60%-70%. È chiaro che dovremo continuare a usare le mascherine, e il galateo che abbiamo imparato, per tutto il 2021, ma chiaramente la situazione andrà via via a migliorare”.

Fonte Ansa.it

