(ANSA) – CARACAS 21 OCT – El gobierno de Nicolás Maduro

anunció hoy que inmunizará a los niños de 2 hasta los 12 años

contra el Covid-19 con la vacuna cubana Soberana.

“Este año llegarán 12 millones de vacunas a Venezuela y

nosotros vamos también a vacunar con la vacuna Soberana a los

niños mayores de 2 años a 12 años”, dijo Delcy Rodríguez,

vicepresidenta ejecutiva tras reunirse con Ricardo Cabrisas,

viceprimer ministro de Cuba.

Indicó que todos estos biológicos se incorporan al plan de

inmunización que, “gracias al presidente Maduro, que ha estado

preocupado por la salud y la vida de nuestro pueblo está

garantizando la protección frente a una pandemia terrible, la

peor que ha conocido la historia de la humanidad”.

“El plan de vacunación en Venezuela ya superamos el hito del

50% y esperamos como lo anunció nuestro presidente para fin de

año estar sobre el 90% de inmunización”, afirmó.

Además, informó que “también vamos a producir la vacuna

Abdalá” en el país, sin precisar la fecha exacta para el inicio

del proceso. “Los estudios que hemos hecho en Venezuela con la aplicación

de la Abdala demuestran que es una vacuna extraordinaria, de una

altísima eficacia para el control del Covid-19 y las distintas

variantes que se han desarrollado”, dijo.

Las candidatas cubanas a vacunas, Soberana y Abdala, no

cuentan con el aval de la Organización Mundial de la Salud

(OMS), por lo que la Academia Nacional de Medicina de Venezuela

ha advertido sobre los riesgos que implicaría aplicarlas, y ha

pedido al Ejecutivo no incluirlas en el esquema de inmunización.

Durante el encuentro, la vicepresidenta destacó “el ejemplo”

que ambas naciones han dado “de lo que debe ser la cooperación

internacional”, y agradeció también a China, Rusia, Turquía por

el apoyo que han brindado a Venezuela en el combate de la

pandemia.

“Destacamos a Cuba como una potencia tecnológica en medicina

y a pesar del criminal bloqueo que al igual que el pueblo de

Venezuela, somos perseguidos por los poderes imperiales, aquí

está dando ejemplo al mundo de lo que se puede hacer”, resaltó.

A su vez, Cabrisas dijo que en el encuentro se percató “de

la solidaridad y amistad que une a nuestros pueblos y gobiernos

y hemos pasado revista a los elementos fundamentales que

conforman estas relaciones bilaterales”.

“Un tema objeto de conversación fue el enfrentamiento a la

pandemia del Covid-19 y estamos muy satisfechos de la

colaboración que en este frente hemos sostenido”, expresó.

Además, indicó que “ya llegaron las primeras dosis de las

vacunas de nuestros científicos con resultados palpables y hemos

hablado de las próximas entregas para lo que resta de octubre,

noviembre y diciembre”.

“Hemos agradecido el importante apoyo que hemos recibido de

este hermano pueblo y del gobierno con respeto al suministro de

oxígeno, concentradores, entre otros temas vitales, realmente

estamos muy satisfechos”, opinó.

Sostuvo que “a finales del año y comienzos del próximo

tendremos la posibilidad en un contexto más amplio con relación

al tema de la comisión intergubernamental tocar otros temas

vinculados al proceso de integración que a pesar de las

dificultades marchan satisfactoriamente entre las partes”. “Los proyectos no han variado, los objetivos están bien

definidos y no tenemos dudas que seguiremos venciendo

dificultades como ha sido hasta ahora”, puntualizó.

Venezuela y Cuba mantienen una estrecha alianza política y

una alianza estratégica en diversas aéreas, como salud,

educación, energía, ciencia, tecnología, deportes, entre otras.

(ANSA).



Fonte Ansa.it