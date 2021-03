L’ufficio di Gabinetto del Commissario per l’emergenza, Francesco Paolo Figliuolo, ha scritto al presidente della Sis 118 Mario Balzanelli rispondendo alla proposta di vaccinare a domicilio i fragili e le persone non autosufficienti con l’uso di automediche, con medici e infermieri 24 ore al giorno e anche durante i festivi. Nella lettera viene spiegato che “c’è l’obiettivo di realizzare un fronte d’arresto alla diffusione del virus concentrandosi su

grandi hub per garantire la somministrazione di ingenti quantità di vaccini e dall’altro si rende necessario sostenere anche uno sforzo più capillare di penetrazione sul territorio”.

E ancora: “In tale ambito, la proposta del 118 sarà presa in considerazione e messa in sistema con le ulteriori disponibilità pervenute”. Gli equipaggi del 118 – spiega il presidente della Sis 118 – rappresentano la migliore garanzia di sicurezza in caso di eventi avversi rilevanti. Possiamo vaccinare a casa non solo i soggetti anziani con polipatologie, ma anche pazienti con malattie neurodegenerative, diversamente abili, le persone con malattie neoplastiche, tutti gli allettati”. Balzanelli quindi sottolinea: “Personalmente intendo vaccinare gratuitamente tutti coloro che ne hanno bisogno con un pensiero a mia madre, recentemente deceduta per Covid”. (ANSA)



