(ANSA) – ROMA, 15 APR – Mani in pasta, quaderni e libri sui

tasti del computer, candeline soffiate davanti a uno smartphone,

un mondo silenzioso fuori dalla finestra. Un tempo diverso, una

realtà da raccontare anche con una macchina fotografica o uno

smartphone, immortalando immagini di vita durante la pandemia.

Immagini che saranno esposte al Policlinico Universitario

Gemelli Irccs da oggi all’interno di una mostra al femminile

realizzata con il Centro NeMO Pediatrico di Roma e con il

contributo incondizionato di Biogen, Novartis, Roche, Sarepta e

Italfarmaco. La mostra è un momento chiave del progetto

Donnenmd dedicato alle donne e alle patologie neuromuscolari.

“Il progetto – evidenzia la responsabile, Nicoletta Madia – si

basa su due percorsi che hanno la donna al centro: uno di tipo

informativo sugli aspetti legati alle patologie neuromuscolari

ad esordio infantile e uno di tipo narrativo in cui si

valorizzano i vissuti attraverso apposite iniziative. Una di

queste attività prevede la valorizzazione di esperienze

attraverso la fotografia e le ragazze, le mamme che hanno

immortalato questi momenti non solo li hanno fermati in

immagini, ma hanno fatto sì che quell’immagine raccontasse la

loro esperienza personale e un importante momento storico

caratterizzato dalla pandemia da Covid-19”. Un approccio che

valorizza la forza della narrazione e pone la persona al centro.

“Prendersi cura di una bimba, giovane donna o mamma che vive

l’esperienza di una malattia neuromuscolare – evidenzia il professor Eugenio Mercuri, direttore del dipartimento della

salute della donna, del bambino e di sanità pubblica del

Policlinico Gemelli – significa accompagnarla nell’affrontare

ogni tappa del proprio percorso di vita. In questo viaggio

insieme è importante fornire loro gli strumenti perché

conoscano la patologia con cui convivono, in modo da poterla

gestire con consapevolezza, e allo stesso tempo garantire

occasioni di crescita e valorizzazione dei talenti, delle

emozioni e delle storie. La mostra è una di queste importanti

occasioni”. Un approfondimento in versione video relativo alla

mostra è disponibile sulle pagine Facebook e Instagram del

Policlinico Gemelli e sui social di Fondazione Serena – Centro

Clinico NeMO, mentre la mostra in versione digitale è visibile

su www.donnenmd.it. (ANSA).



