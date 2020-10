“Si sta facendo un’enorme quantità di tamponi: siamo passati da 25 mila tamponi a 170-180 mila al giorno e arriveremo oltre i 200 mila. In questo momento mi risultano acquistati 10 milioni di tamponi tra il bando che ha chiuso il Veneto che era capofila per varie Regioni e i 5 milioni di tamponi acquistati dal commissario Arcuri. In queste ore stiamo poi definendo l’accordo con i medici di base e ci sarà la liberalizzazione nelle farmacie”. Lo afferma il sottosegretario alla Salute, Sandra Zampa, a InBlu Radio, il network delle radio cattoliche della Cei.

“In questo momento –

Advertisements

Advertisements

ha aggiunto – dobbiamo immaginare di dover convivere con questo virus molti mesi ancora. E questo ci serve a comprendere come sia impossibile tornare ad un lockdown generalizzato e nazionale. Noi possiamo agire adesso con una strategia del tutto diversa perché la situazione è del tutto diversa rispetto a marzo”.

Fonte Ansa.it

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram