(ANSA) – ROMA, 02 FEB – “Uno sforzo grandissimo ci potrebbe

portare a ottobre/novembre a raggiungere in Italia il 70% delle

persone vaccinate, perché i vaccini cominciano ad arrivare e ne

arriveranno sempre di più. Si tratterà di mettere la macchina

sotto una grande pressione. Si dovrà vaccinare 18/20 ore al

giorno”. Lo ha detto la sottosegretaria alla Salute Sandra Zampa

a Radio anch’io, su Rai Radio1,

sottolineando che “potrebbeessere utile coinvolgere la Protezione Civile e fare un pianoorganizzativo mettendo in campo tutto, 1500 centri divaccinazione oltre ai dipartimenti di prevenzione, medici dibase, oltre a 60.000 tra medici e pediatri”.Sulla questione del vaccino anti Covid, ha proseguito, “l’Europa ha combattuto la battaglia a nome di tutti gli statimembri” ed è come se “l’Europa per la prima volta si fossetrovata unita”. Quanto alle varianti del Sars-Cov-2 “preoccupano”, e per far sì che non si diffondano “bisognavaccinare e vaccinare ovunque nel mondo. In paesi dove non sivaccina – ha concluso – può nascere una nuova variante che sidiffonde, e alcune sono più pericolose di altre”. (ANSA).

