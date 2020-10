(ANSA) – ROMA, 22 OTT – “Ritengo che al momento Milano non

possa essere dichiarata zona rossa e so che il sindaco Sala sta

monitorando costantemente e con rigore lo stato della città”. Lo ha detto in una nota la Sottosegretaria alla Salute Sandra

Zampa. (ANSA).



Fonte Ansa.it

