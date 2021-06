Il marchio di cosmesi specialistica comprende detergente e crema viso, shampoo, crema e olio corpo, gel orale, emulsione per braccia, mani e corpo per proteggere la pelle e le vene nelle zone sottoposte a stress durante la chemio.

Sono prodotti atossici ed efficaci, utilizzabili anche per tutte le pelli delicate e sensibili.

La linea di dermocosmetica specialistica ON COS, nata in risposta alle esigenze dei pazienti oncologici, entra ufficialmente nelle corsie d’ospedale.

Un kit dei prodotti ON COS, studiati proprio per risolvere e prevenire i problemi cutanei causati dalle terapie, ora viene consegnato ai pazienti del reparto Linea Arianna dallo stesso Ospedale San Raffaele di Milano, in via Olgettina 60.S

Le cure per il cancro possono provocare disturbi della pelle, delle vene e annessi come fastidiosi arrossamenti localizzati fino a vere e proprie ulcere aperte e sanguinanti. Le parti del corpo più colpite, dove la cute è più sottile e delicata, sono seno, inguine, zona interglutea, collo, bocca e dove sono già presenti cicatrici.

Il kit fornisce anche consigli pratici sia per l’uso più appropriato dei prodotti sia per informare su quali comportamenti sono da evitare per prevenire danni collaterali alla pelle, per esempio, durante la radioterapia è importante non indossare collane ed è meglio evitare profumi.

ON COS comprende 9 referenze, per capelli, corpo, viso e cavo orale, oltre alla emulsione Salvaven, per la pelle e le vene dove va a insistere la chemioterapia, al fine di contrastare le flebiti chimiche. Salvaven è frutto proprio della ricerca svolta in collaborazione con reparti di oncologia di importanti nosocomi milanesi, recependo dagli operatori sul campo i drammatici effetti collaterali delle infusioni.

ON COS – come spiega l’imprenditore bresciano Patrizio Altieri, già produttore dei cosmetici a marchio Bellezza Italiana – è nato nel 2018 per offrire soluzioni pratiche a una giovane della sua città, Roberta, che oggi è la testimonial in tutta la comunicazione ON COS.

I prodotti garantiscono l’efficacia per una sinergia di fattori:

– utilizzano principi attivi dalle note proprietà

-ottenuti da materie prime coltivate in Italia

-formulati nelle percentuali certificate da appositi studi di medici, biologi ed esperti di medicina estetica

– utilizzano bio tecnologie cosmetiche “intelligenti” per un’ efficacia profonda e risolutiva.

ON COS è ideale in generale anche per tutte le pelli delicate e sensibili, in primis dei bambini, e poi anche degli adulti che con l’avanzare degli anni, in caso di diabete o dopo un periodo di stress o a seguito di una esposizione al sole e alle intemperie, soffrano di prurito, secchezza della cute, scottature, infiammazione, dermatite, psoriasi, follicolite, rash cutaneo, xerosi.