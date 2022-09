Quante volte ti è capitato di sentire il solito ritornello da parte di amici e parenti sulla necessità di tenere sotto controllo il livello di colesterolo? Beh, in realtà non hanno tutti i torti…ma sei davvero cosciente del perché sia necessario farlo?

Il colesterolo, infatti, di per sé è una molecola lipidica presente nell’organismo e da lui prodotta. Essenziale per un corretto funzionamento delle funzioni corporee, il colesterolo deve circolare nel nostro sangue per contribuire ad esempio, alla vita delle membrane cellulari.

Quando però la quantità di colesterolo nel sangue è eccessiva, ci troviamo di fronte ad un’ ipercolesterolemia, che a seconda delle quantità si può schematizzare in questo modo:

Meno di 200 mg/dl , normali livelli di colesterolo ;

Fra i 200 e i 249 mg/dl , ipercolesterolemia lieve ;

Fra i 250 e 299 mg/dl , ipercolesterolemia media ;

Oltre i 300 mg/dl , grave ipercolesterolemia.



Non tutto il colesterolo, tuttavia, è dannoso per l’organismo. Vi sono infatti due diversi tipi di questa molecola:

Colesterolo LDL , detto “cattivo”, perché tende ad accumularsi sulle pareti arteriose contribuendo alla formazione di placche che aumentano il rischio di ictus e infarti;

Colesterolo HDL , detto “buono” poiché contribuisce allo smaltimento del colesterolo in eccesso.



Ecco perché è decisivo controllare il livello di questo grasso nel sangue, sia con le buone abitudini che grazie all'aiuto di integratori alimentari a base di estratti naturali. Un esempio è Annurred, integratore contro il colesterolo a base di Melannurca Campana IGP, monacolina K da riso rosso fermentato e patata americana.

Cos’è Annurred e qual è la sua azione?

A base di estratti naturali, Annurred, sfrutta le potenzialità degli estratti naturali per prevenire l’insorgenza di malattie cardovascolari causate da un accumulo eccessivo di colesterolo nel sangue, il cosiddetto fenomeno del colesterolo alto.

Le placche causate dagli accumuli di colesterolo LDL nei vasi sanguigni, conosciute come ateromi nella terminologia medica, possono essere infatti responsabili della perdità di elasticità delle arterie. Questo aumenta il rischio di sviluppare complicazioni cardiovascolari gravi.

La funzione di Annurred, quindi, è quella di agire sul rapporto fra HDL e LDL, in modo che il colesterolo “buono” rappresenti circa il 35% del colesterolo totale nell’organismo. Mantenendo stabile questo rapporto grazie al nuovo principio attivo Annurcomplex, Annurred riduce la formazione del colesterolo grazie all’inibizione dell’enzima che lo produce. La formula di Annurred è, infatti, composta da:

Melannurca Campana IGP : ricca di fibre, vitamine e minerali preziosi per l’organismo;

Monacolina K : molecola con azione simile alle statine, in grado di ridurre la formazione del colesterolo cattivo e derivante dal riso rosso fermentato;

Patata americana : capace di coadiuvare il metabolismo dei trigliceridi e del colesterolo.



Oltre a garantire il riequilibrio dei valori plasmatici del colesterolo, Annurred agisce in maniera rapida e decisa in caso di ipercolesterolemie gravi dando inizio al processo di normalizzazione. Inoltre, è adatto a tutti in quanto la sua formula non contiene glutine né lattosio.

Sconfiggere il colesterolo a tavola

Risolvere una situazione complicata di ipercolesterolemia necessita, oltre all’uso di integratori specifici, anche di un cambio di abitudini. Purtroppo si! Sono noti, infatti, alcuni degli atteggiamenti più scorretti che possono contribuire al peggioramento di una condizione di ipercolesterolemia.

Sono deleteri, ad esempio, comportamenti come:

Eccessi nel consumo di superalcolici;

Vizio del fumo ;

Scarsa propensione all’esercizio fisico;

Assunzione di un carico di stress eccessivo .



A questi si aggiungono fattori ereditari (es. diabete) e, in molti casi, una dieta squilibrata ricca di grassi e priva di fibre. Proprio la dieta è un fattore fondamentale capace di modificare in profondità la situazione critica. Vi sono numerose accortezze che possono essere adottate a tavola per mantenere sotto controllo i livelli di colesterolo nel sangue:

Aumentare il consumo di pesce , fonte naturale di acidi grassi insaturi omega-3 benefici per la normale funzione cardiaca;

Introdurre nel nostro regime alimentare frutta e verdura in quantità , alimenti privi di colesterolo;

Ridurre il consumo di carni rosse a favore di quelle bianche, meno ricche di acidi grassi saturi;

Evitare le fritture;

Consumare con saggezza alimenti come le uova , specialmente se si è diabetici.



In definitiva, cambiare alcuni piccoli dettagli della tua routine quotidiana può significare veramente tanto per il tuo cuore!