Piccoli segreti e rimedi contro il caldo: come proteggersi ogni giorno dai raggi solari e resistere alle alte temperature?

Quando arriva il caldo è importante affrontarlo nel modo giusto. Le alte temperature e gli sbalzi termici possono infatti causare malesseri fisici come mal di testa o congestione. Iniziate col non trascurare mai la cura della pelle e cercate di coprirla e di proteggerla quando siete esposti al sole. Anche occhiali da sole e cappello possono essere utili nella vita di tutti i giorni.

Per non essere mai senza energie è importante nutrire e idratare il proprio corpo. Cercate di bere il più possibile e di mangiare frutta e verdura. Ecco, quindi, i migliori consigli su come sopportare il caldo nel migliore dei modi.

Evitate inoltre di uscire nelle ore centrali, ovvero a pranzo e nel primo pomeriggio. Meglio al mattino presto o dopo il tramonto.

Per proteggersi dal caldo in casa, al mattino prima di uscire lasciate le serrande chiuse o le tapparelle abbassate dove batte il sole. In questo modo evitate che il sole entri direttamente nelle stanze e riuscite a mantenere gli ambienti più freschi e arieggiati.

Cosa bere e mangiare quando fa caldo?

Mantenersi idratati è il primo rimedio per combattere il caldo. Bisogna, dunque, mangiare tanti cibi ricchi di acqua e bere tanto. Cercate di bere spesso e più di quanto fate di solito. In alternativa provate con delle tisane fredde o con acqua e limone…continua

