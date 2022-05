Anche nel mese di giugno proseguiranno i corsi di yoga organizzati dall’Associazione sportiva dilettantistica Blue Sardinia, in collaborazione con le Acli di Cagliari, Ipsia Sardegna, Bene comune Sardegna e Amal, nell’ambito del progetto EAT Sardegna finanziato dalla Regione Sardegna.

Il corso è rivolto ai principianti ed è finalizzato a tenere in salute corpo e mente. Gli incontri si terranno il lunedì e il giovedì dalle 9.30 alle 10.30 al Parco di Monte Claro a Cagliari. Le lezioni permetteranno di imparare le tecniche di rilassamento per combattere ansia, depressione e insonnia. Lo yoga, inoltre, aumenta la flessibilità corporea, migliora la salute del sistema cardiovascolare, aiuta – grazie agli esercizi di respirazione – l’eliminazione delle tossine dall’organismo, riduce i dolori alla schiena e il mal di testa.

Per maggiori informazioni e per le iscrizioni contattare gli organizzatori alla mail bluesardiniaformazione@gmail.com oppure al numero 07043039