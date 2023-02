Molti pazienti con malattie autoimmuni associano la loro malattia esclusivamente all’ereditarietà e allo stress. A causa della natura di questi due fattori, sentono di non poter fare nulla per influenzare il corso della loro salute.

Sebbene l’ereditarietà e lo stress contribuiscano all’insorgenza di una malattia autoimmune, ciò non si verifica nella misura in cui si pensava in precedenza.

Dati più recenti indicano che lo stile di vita, le carenze corporee e la dieta sono in definitiva i fattori principali nello sviluppo di questo gruppo di malattie.

Cos’è una malattia autoimmune?

Una malattia autoimmune è una condizione patologica in cui il sistema immunitario attacca il nostro corpo.

Il sistema immunitario ci protegge da batteri e virus. Quando rileva la presenza di elementi estranei, attiva i globuli bianchi e rilascia anticorpi che li attaccano.

Normalmente, il nostro sistema immunitario distingue le cellule estranee dalle nostre stesse cellule. In una malattia autoimmune invece, il sistema immunitario considera parti del nostro corpo, come le articolazioni, una ghiandola o la pelle, come estranee. Rilascia autoanticorpi e invia globuli bianchi che attaccano le cellule sane.

Il costante attacco del sistema immunitario porta all’infiammazione cronica degli organi e dei tessuti che sono sotto attacco e porta gradualmente alla loro disfunzione e distruzione.

Alcune malattie autoimmuni colpiscono solo un organo, ad esempio il diabete di tipo 1 danneggia il pancreas. Altre malattie, come il Lupus Eritematoso Sistemico (LES) e l’artrite reumatoide, possono colpire tutto il corpo.

Perché il sistema immunitario attacca il corpo?

L’ereditarietà rappresenta il 30% dell’incidenza di queste malattie .

Il restante 70% è dovuto a fattori legati allo stile di vita, alla dieta e alle carenze corporee.

Le donne sviluppano malattie autoimmuni con un tasso di circa 3 a 1 rispetto agli uomini . La malattia inizia spesso durante gli anni riproduttivi (dai 15 ai 44 anni).

Fattori come stress e cambiamenti repentini nel funzionamento del corpo e nella vita, sia positivi, come una gravidanza, una promozione al lavoro, un cambio di residenza, ma anche negativi come un licenziamento, una separazione, la perdita di una persona cara o un’infezione, possono fungere da meccanismi scatenanti di una malattia autoimmune [4].

Un fattore di rischio centrale per lo sviluppo di una malattia autoimmune è la “dieta occidentale”. Il consumo di cibi ricchi di zuccheri e altamente trasformati è associato alla manifestazione di malattie autoimmuni e infiammazioni croniche.

L’alto grado di trasformazione e produzione industriale degli alimenti porta a cambiamenti ormonali come l’insulino-resistenza e l’accumulo di carenze, che gradualmente portano alla disregolazione del sistema immunitario .

Carenze di vitamine e micronutrienti come vitamina D, zinco, vitamina C, magnesio, selenio, omega-3 e probiotici, peggiorano la funzione immunitaria e appesantiscono la salute dei pazienti con malattie autoimmuni .

Cosa fare

Fino a poco tempo fa, il trattamento delle malattie autoimmuni riguardava principalmente i sintomi e mirava a ridurre l’infiammazione e sopprimere il sistema immunitario.

Nell’ultimo decennio è emerso il ruolo centrale dello stile di vita, delle carenze corporee e dei disordini metabolici nello sviluppo e nel trattamento di questo gruppo di malattie.

Carenze di micronutrienti e disordini metabolici come l’insulino-resistenza, l’interruzione del microbioma e l’interruzione della capacità del corpo di gestire l’infiammazione, hanno un effetto decisivo sul decorso delle malattie autoimmuni…continua su

FONTE https://www.clinicametabolomica.it/