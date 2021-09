I rischi di COVID-19 per bambini e giovani sono minimi. Ad esempio,”negli Stati Uniti, nel Regno Unito, in Italia, in Germania, Spagna, Francia e Corea del Sud, i decessi per COVID-19 nei bambini sono rimasti rari fino a febbraio 2021, a 0,17 per 100.000 abitanti, pari allo 0,48% della stima mortalità totale per tutte le cause in un anno normale”

I rischi a lungo termine dei nuovi vaccini COVID-19 su una popolazione di milioni di bambini sono al momento sconosciuti, dato che gli studi clinici hanno coinvolto alcune migliaia di soggetti nell’arco di pochi mesi. Nonostante la relativa incertezza, è molto probabile che gli attuali vaccini COVID-19 siano nel migliore interesse degli anziani e dei più vulnerabili, ma non dei bambini.

Vaccinare i bambini sarebbe un modo per trattarli come semplici mezzi per servire gli interessi di altre persone o una qualche forma di bene collettivo. Lo abbiamo già fatto attraverso blocchi indiscriminati e altre restrizioni, come la chiusura delle scuole. Usare i bambini come mezzo o anche solo come mezzo in questo modo non è necessariamente sbagliato, ma può essere giustificato solo se il costo imposto è sufficientemente basso e il beneficio sufficientemente grande.

Sfortunatamente, i vaccini COVID-19 attualmente disponibili non soddisfano nessuna delle due condizioni, dato il nostro attuale stato di conoscenza.

Non solo vaccinare i bambini comporterebbe rischi per loro senza alcun beneficio diretto sostanziale. Inoltre, vaccinare i bambini può offrire un bene collettivo solo se ciò riduce i livelli di infezione nella comunità. Tuttavia, sebbene i vaccini COVID-19 forniranno quasi certamente una protezione a lungo termine contro la malattia grave e la morte, i loro effetti di blocco dell’infezione sono incompleti e molto probabilmente transitori. Ciò significa che in realtà non c’è alcun beneficio collettivo da compensare con il danno individuale ai bambini, a meno che non effettuiamo la vaccinazione di massa su base regolare, ad esempio ogni anno. Ma questo aggraverebbe i potenziali danni.

È ora di smettere di trattare i bambini e i giovani come semplici mezzi

Durante la pandemia, abbiamo spesso trattato i bambini come semplici mezzi. L’ unico motivo per cui abbiamo imposto questo onere ai bambini è quello di servire gli interessi di altre persone più ampi della società. Queste misure non sono state nell’interesse dei bambini, né dove intendevano essere. L’onere per loro è stato enorme e il beneficio dei blocchi per il collettivo quantomeno discutibile. Non dovremmo commettere gli stessi errori con le politiche di vaccinazione.

Fonti https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8266426/#R7