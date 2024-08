Napoli, 22 agosto 2024 – Prosegue la miniserie YouTube del Cardarelli di Napoli sui comportamenti da adottare in questo particolare periodo dell’anno per affrontare con serenità le alte temperature anche in presenza di determinate patologie. La terza video pillola di “Estate in salute – consigli per stare bene” ( https://youtu.be/Teye4dMjFc4 ) è rivolta ai pazienti diabetici ed è accessibile a tutti grazie al canale web dell’ospedale partenopeo. A parlare in questa puntata è Francesca Fico, dirigente medico dell’Unità operativa semplice dipartimentale (Uosd) di Diabetologia. “In estate – spiega – è importante che i pazienti diabetici non camminino scalzi, in particolare sulla sabbia, dove vanno indossate delle calzature specifiche per evitare di scottarsi. Va infatti ricordato che in soggetti con una durata della malattia decennale è presente una ridotta sensibilità periferica al calore, per cui si è maggiormente esposti al rischio di ustioni e lesioni al piede”.