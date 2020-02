La dieta per un diabetico si prefigge il risultato principale di evitare le fluttuazioni della glicemia, questa dovrà venire incontro ai gusti e alle abitudini della persona fornendo comunque un apporto energetico sufficiente e personalizzato al paziente, altrimenti si rischia di non essere seguita correttamente.

Se nel diabete di tipo I la terapia non può prescindere dalla somministrazione di insulina, ma è opinione sempre più diffusa tra gli specialisti che pazienti in grado di valutare autonomamente e correttamente le dosi necessarie, possano concedersi occasionalmente ogni alimento, dolci compresi, nel diabete di tipo II il paziente è tipicamente obeso e in sovrappeso ,

L’obiettivo principale nel paziente diabetico di tipo 2 con problematiche di sovrappeso e obesita’, è quello di far raggiungere un peso accettabile,quindi una dieta corretta, equilibrata e completa, associata alla pratica regolare di attivita’ fisica che e’ il cardine del trattamento del paziente diabetico.

Il Metodo Pentadiet aiuta gli individui a condurre una vita sana, permettendo loro di gestire il proprio peso in maniera corretta. Pentadiet offre un supporto a tutto tondo per rimanere in salute e in forma. Siamo leader nelle soluzioni per la gestione del peso a cura del clinico, che con i nostri prodotti ed in nostri servizi può combattere e monitorare sovrappeso, obesità e malattie correlate, quale che sia l’età del paziente.

Il 95% delle persone che perde peso attraverso una dieta, finisce col riprendere i chili persi. Il nostro protocollo dietoterapico non mira solo alla perdita di peso, ma comprende una fase di mantenimento, una fase di riassestamento per il corpo e la mente, ed è per questo che si sviluppa lungo 5 step. La durata di ogni step è da valutare con il proprio medico e in base al grado di sovrappeso o obesità del paziente.

Utilizzare il grasso in eccesso come forma di energia

Rimuovere il senso di fame

Attivare i corpi chetonici

Dare energia e benessere

Acquisire un sano stile di vita

Far regredire i sintomi della sindrome metabolica

Il percorso che il paziente compie lungo i vari step permette di rieducarlo ad uno stile di vita sano e attivo e a delle buone abitudini alimentari, per una buona salute che dura nel tempo.