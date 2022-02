Sono molti i casi di persone che periodicamente hanno una cattiva digestione, ossia una certa difficoltà a digerire che può essere dovuta a diversi motivi. Vediamo di seguito cosa prendere e i rimedi per digerire bene e in fretta e alcuni digestivi naturali.

Masticare

Sai che tra i rimedi naturali per migliorare la digestione c’è’ una buona masticazione? Masticare ti sembra una perdita di tempo? Fai piccoli morsi, posa la tua forchetta ogni 2 o 3 bocconi. Mastica bene ogni boccone di cibo.

Lo sai che la digestione dei carboidrati inizia in bocca? Masticare a lungo fa si che l’enzima digestivo presente nella saliva (amilasi) inizi ad agire prima di mandare giù il cibo.

Bevi una sufficiente quantità d’acqua

L’assunzione di acqua insufficiente è la causa principale della stipsi. La costipazione provoca lo squilibrio dei batteri nel nostro intestino, facilita l’infiammazione del rivestimento intestinale, e può anche portare ad una condizione nota come la permeabilità intestinale.

Assapora mentalmente i cibi

Uno studio presso l’Indiana State University ha scoperto che assaporare lentamente il gusto del cibo e essere consapevoli di quanto e quale cibo si sta mettendo in bocca, contribuisce a moderare le classiche abbuffate che non solo ci portano problemi di cattiva digestione, ma disturbano anche il nostro sonno portando problemi di insonnia.

Assapora ogni boccone, gusta i sapori, la consistenza ed i profumi del tuo pasto. Fa si che il consumo del tuo cibo diventi un momento di relax e non di corsa a chi finisce prima. La tua digestione ti ringrazierà.

Assumi caffè (senza esagerare)

Il caffè non stimola solo i tuoi nervi: può anche stimolare il tuo colon, come avrai notato che il caffè specie al mattino ha un effetto lassativo. Gli scienziati stanno ancora studiando esattamente come il caffè gestisce questa impresa.

Effettua dei test delle Intolleranze alimentari

Le intolleranze alimentari sono a volte responsabili di molti disturbi digestivi.

Molti alimenti vengono rimossi dalla dieta per un breve periodo di tempo, poi reintrodotti in modo sequenziale per isolare la reazione del corpo al cibo incriminato.

Assumi magnesio

Oltre alle sue altre funzioni nel corpo (come aiutare i muscoli a contrarsi e mantenere le ossa sane), il magnesio attira i liquidi nel tratto digestivo, aiutandone il contenuto a muoversi agevolmente. Preso come integratore di magnesio sotto forma di citrato di magnesio o solfato di magnesio, in genere svolge il lavoro in poche ore. Consulta il tuo medico circa il dosaggio appropriato.

Aumenta la presenza di batteri intestinali buoni

Non tutti i batteri intestinali sono cattivi. Esistono oltre 400 tipi diversi di batteri nel sistema digestivo.

Di questi, i batteri acidophillus Lactobacillus e Bifidobacterium bifidum sono considerati batteri buoni, “probiotici”, perché possono aiutare a mantenere intatta la salute intestinale.

Puoi trovare i batteri buoni, vi è un’ampia variazione nella quantità e qualità. Integratori contenenti acidophilus e bifidobatteri si possono trovare nelle erboristerie.

Essi sono particolarmente utili per le seguenti condizioni:

Sindrome dell’intestino irritabile

Diarrea

Gas, gonfiore, flatulenza

Ricorrenti infezioni vaginali lievito

Alito cattivo

Digestione lenta: rimedi

Succo di limone e bicarbonato

Uno dei rimedi della nonna più popolari per favorire la digestione consiste nel riempire un bicchiere d’acqua e nell’aggiungere ad essa due cucchiai di succo di limone e la punta di un cucchiaino di bicarbonato di sodio. E’ necessario mescolare e bere subito. Si tratta di un rimedio che oltre a favorire la digestione dovrebbe ridurre i bruciori di stomaco.

Acqua calda e buccia di limone

Un metodo rapido per ottenere una bevanda in grado di favorire la digestione consiste nella preparazione di un decotto di bucce di limone. La buccia di mezzo limone deve essere lasciata bollire in acqua per alcuni minuti, fino a quando non avrà rilasciato il proprio colore ed aroma. Dovrà dunque essere filtrata e consumata alla temperatura considerata ideale per una bevanda che possa favorire la digestione: 38° C

Pompelmo

Tra gli alimenti considerati adatti in caso di digestione difficile vi è il pompelmo. Potrebbe dunque risultare utile scegliere di consumare proprio questo frutto nel corso della giornata ed in caso di problemi digestivi. Mangiare il frutto intero a fine pasto, inoltre, non soltanto migliora la digestione, ma aiuta a prevenire la formazione di gonfiori a livello addominale e intestinale.

Decotto di bucce di mela e arancia

Avreste mai pensato di poter preparare un decotto digestivo utilizzando quelle parti della frutta che spesso erroneamente vengono ritenute di scarto. La soluzione ideale consiste nell’avere a disposizione della frutta biologica. In un pentolino contenente 250 millilitri d’acqua lasciate sobbollire per una decina di minuti un cucchiaino di buccia d’arancia tritata ed un cucchiaino di buccia di mela spezzettata. Filtrate e bevete dopo i pasti.

Infuso di salvia e camomilla

La salvia e la camomilla sono due tra le erbe officinali più diffuse ed utilizzate, entrambe ritenute efficaci per favorire la digestione. E’ necessario avere a disposizione un cucchiaino di foglie di salvia essiccate ed un cucchiaino di fiori di camomilla essiccati per ogni tazza d’acqua bollente da 250 millilitri. Lasciate in infusione per dieci minuti, filtrate e bevete dopo i pasti.

Meditare

Poiché la motilità digestiva e le emozioni sono inestricabilmente collegate, la prima e migliore linea di difesa per la digestione pigra potrebbe essere nel nostro cervello, non nelle nostre viscere.

Probabilmente hai sperimentato questo fenomeno: anche mantenendo il tuo solito stile di vita sano con la sua dieta ricca di fibre e un regolare esercizio fisico, situazioni di vita stressanti possono arrecarti seri problemi digestivi. se non riesci a digerire bene semplicemente perchè sei stressato/a la meditazione è ciò che fa per te. Meditare porta al rilassamento del corpo, che può rilasciare tensione fisica e mentale, portando a un sollievo digestivo

Fare dello yoga

Come la meditazione, lo yoga tocca la connessione mente-corpo che spesso rallenta la digestione. Oltre a ridurre lo stress, la pratica regolare dello yoga fornisce una buona dose dell’attività fisica che è la chiave per stimolare il movimento nell’intestino….continua su

Fonte: https://www.salutecobio.com/digestione-lenta-rimedi-naturali-cause