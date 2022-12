Si chiama GingerBio ed è una nuova linea cosmetica green interamente made in Brescia. O meglio, interamente made in Franciacorta. A idearla e metterla in commercio, a partire dallo scorso settembre, è la giovane imprenditrice Jessica Laffranchi, 26enne con il pallino per la cosmetica biologica. La giovane imprenditrice è responsabile amministrativa in una azienda di Travagliato, ma grazie allo stop imposto dalla pandemia due anni fa, inizia a dare forma al suo sogno nel cassetto, appunto quello di lanciare una sua linea di cosmetica biologica, naturale, cruelty free ed inclusiva.

La filosofia Bio

“Green” non vuol dire privo di chimica, i prodotti sono realizzati senza Peg, solfati, petrolati, allergizzanti e tutti gli ingredienti sono a KM0 e derivanti da agricoltura biologica.

Stesso discorso per gli imballaggi, sia i packaging utilizzati per i cosmetici che le scatole per la spedizione sono realizzati rispettivamente in plastifica riciclata e carta certificata FSC.

Un altro aspetto particolare, è che le etichette sono realizzate a mano.

La storia e l’inizio di GingerBio

Per la sua prima linea Jessica Laffranchi, parte da se stessa. Rossa di capelli pelle delicata ” ho sempre fatto fatica a trovare cosmetici adatti alle mie esigenze, quando ho iniziato a pensare ad una linea di prodotti , sono partita dalla necessità di creare una referenza che andasse bene per me, ma al contempo che avesse anche un mercato ampio.

Uno degli aspetti fondamentali che volevo per la linea, al di là dell’aspetto naturale e biologico, era che fosse adatta a tutte le tipologie di pelle e sopratutto che puntasse all’inclusività, cercando di abbattere quelle barriere che solo le donne possono prendersi cura di loro stesse.

Ho cercato di studiare qualcosa che puntasse ad un mercato ampio, sia per pelli giovani che mature, cercando di creare il giusto connubio tra gli ingredienti.

Pochi ingredienti, ma semplici e d’impatto, che avessero delle aspettative reali per il consumatore e sopratutto ho cercato di puntare ad un giusto rapporto qualità/prezzo.

Sono partita come autodidatta, studiando sui blog e libri di cosmetologia, per poi affidarmi ad un laboratorio certificato per creare le mie prime formulazioni, facendole conoscere sulla mia pagina Instagram (@gingerbiocosmetics) dove do anche consigli di skincare e beauty routine” conclude Jessica .

La linea GingerBio si compone dei prodotti “base” che tutti dovrebbero avere ed usare quando si parla di skincare.

Mousse Detergente, una Lozione Tonica, un Siero Viso Idratante e due Creme, una alla Vitamina C ed una per Pelli Miste un po’ più corposa.

Tutti i prodotti sono adatti a tutte le tipologie di pelle, anche a quelle più sensibili.

Nonostante la linea sia stata lanciata relativamente da poco, il 10 settembre, il gradimento è piuttosto alto, tant’è vero che oltre a vendere sullo shop online, i prodotti si trovano anche su altri tre shop online ed uno fisico.

Il futuro?

“Entro il prossimo anno vorrei lanciare una linea solidi, composta da due detergenti (uno per pelli secche ed uno per pelli grasse) ed un burro struccante.

Inoltre ho in prospettiva di partecipare ad una fiera del settore.

Nonostante sia ancora troppo presto per parlare di numeri, sono entusiasta, ambiziosa e volenterosa di portare al successo questa piccola realtà.

Ad oggi, finanzio l’attività con il mio lavoro da impiegata, ma un giorno, mi piacerebbe dedicare tutto il mio tempo a questo progetto, per portare avanti il sogno di una vita”.