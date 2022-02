Esercizio cinese tradizionale praticato in tutto il mondo, il Tai Chi può aiutare le persone che manifestano sintomi di ansia e depressione, e ha dimostrato di migliorare la funzione immunitaria e di aumentare i livelli ematici di endorfine che favoriscono il benessere.

Chiunque può fare il Tai Chi perché i movimenti sono facilmente appresi e ripetitivi.

Non richiede forza o resistenza ma si concentra invece sulla forma dei movimenti e la respirazione. Il Tai Chi è considerato una pratica autorigenerante. Secondo la medicina tradizionale cinese, la pratica aiuta ad alleviare i blocchi di energia nel corpo, che aiuta a prevenire o curare determinate malattie.

Gli studi suggeriscono che il Tai Chi può migliorare molti aspetti del benessere tra cui la riduzione della depressione, dell’ansia, dello stress, disturbi dell’umore e miglioramento dell’autostima.

Negli ultimi anni, alcuni studi hanno dimostrato che l’uso del Thai Chi può anche essere benefico per le persone affette da determinate patologie. In una recensione di ricerca pubblicata su Canadian Family Physician nel 2019, ad esempio, i ricercatori hanno analizzato studi precedentemente pubblicati e trovato “prove eccellenti” che il Tai Chi sembra utile per il morbo di Parkinson, l’artrosi, la prevenzione delle cadute, il miglioramento della funzione cognitiva negli anziani e la riabilitazione per malattia polmonare ostruttiva cronica.

Ecco alcuni dei principali risultati della ricerca disponibile sul Tai Chi e i suoi potenziali benefici per la salute:

Tai Chi e Funzionamento cognitivo

Per una revisione della ricerca pubblicata sul Journal of American Geriatrics Society nel 2014, i ricercatori hanno valutato 20 studi precedentemente pubblicati che testano gli effetti del Tai Chi sulla funzione cognitiva negli anziani.

Gli studi esaminati hanno dimostrato che esso può avere effetti benefici sulla funzione cognitiva, in particolare negli anziani senza deficit cognitivo preesistente. La dimensione dell’effetto negli adulti senza deficit cognitivo era notevole rispetto a nessun intervento e moderata rispetto all’esercizio fisico in generale.

Prevenire le cadute negli anziani

Il Tai Chi può aiutare gli adulti più anziani a migliorare il loro equilibrio e prevenire le cadute, secondo una recensione di ricerca pubblicata sul Journal of American Geriatric Society. Nella loro analisi di 10 studi precedentemente pubblicati, gli autori della recensione hanno scoperto che il Tai Chi praticato da 12 a 26 settimane da una a tre volte alla settimana ha ridotto l’incidenza delle cadute del 43% (rispetto ad altri interventi) in coloro che sono stati seguiti per 12 mesi o anche meno.

Morbo di Parkinson

Il Tai Chi potrebbe essere di beneficio per le persone con malattia di Parkinson, suggerisce una revisione della ricerca pubblicata su Clinical Rehabilitation nel 2018. Dopo aver esaminato 10 studi precedentemente pubblicati, gli autori hanno scoperto che il Tai Chi ha ridotto significativamente le cadute nelle persone con malattia di Parkinson e ictus. Il Tai Chi ha anche migliorato l’equilibrio nei soggetti con malattia di Parkinson.

Ulteriori vantaggi

Ricerche recentissime suggeriscono che il Tai Chi può anche aiutare a trattare diverse altre patologie, tra cui mal di schiena e affaticamento legato al cancro. Ci sono anche alcune prove che il Tai Chi potrebbe essere un metodo di riabilitazione cardiaca efficace per le persone con insufficienza cardiaca cronica.

Sicurezza ed effetti collaterali

Il Tai Chi sembra essere sicuro per la maggior parte delle persone sane (se eseguito correttamente), ma non dovrebbe essere usato come sostituto delle cure standard nel trattamento di una patologia cronica. Inoltre, se si soffre di una condizione di salute come l’artrite, è importante consultare il medico prima di iniziare il Tai Chi per essere certi che sia adatto alle proprie condizioni di salute.

Come praticare il Tai Chi

Il Tai Chi viene spesso insegnato in gruppi in centri sanitari, centri sociali e culturali, uffici e scuole. Si possono anche imparare le tecniche dai libri, nonché dalle risorse audio e video. Tuttavia, il Centro nazionale per la salute complementare e integrativa avverte che l’apprendimento del Thai Chi senza il supporto almeno iniziale di un insegnante esperto, ma solo da un video o da un libro non garantisce che i movimenti vengano eseguiti correttamente o in sicurezza.

Fonte European Academy of Counseling (EAC)