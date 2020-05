Made in Dolomiti presenta una nuova linea di fragranze esoteriche “Il Soffio della Dea”, realizzate con procedimenti artigianali utilizzando prodotti naturali, passione e amore per la Madre Terra.

Da esperienze mistiche e contatti con altri mondi nascono due fragranze uniche,ancestrali, che riconnettono le tue energie sottili per un’avventura sensoriale unica.

L’ombra si dissolve e appare la luce: Spiritual (per corpo e capelli) e Meditation (per l’ambiente).

Inizia così il viaggio dell’inconscio nell’ignoto dell’Origine Il Soffio della Dea Spiritual

Essenze d’altri mondi si sono fuse in questa fragranza ancestrale per ricongiungersi con la Dea. Le energie del tuo corpo vibrano, fremono, illuminano il presente di gioia,e pace.

La miscela di queste essenze stimola i sensi e attraverso loro risveglia i tuoi istinti primordiali. Energie assopite nel corso del tempo si risvegliano, trovano nuova linfa, nuova luce.

Una nuova vita è possibile, quella che hai sempre desiderato, se ti fai condurre con fede dalle tue nuove emozioni.

L’insieme di queste essenze, così miscelate in modo unico al mondo e che d’ora in poi faranno parte di te, ti guideranno in nuove avventure e potrai realizzare tutto ciò che hai sempre desiderato. Perché il tuo Spirito ora si riconoscerà pienamente in ciò che sei.

Il Soffio della Dea Meditation

Una miscela segreta nata dalle meditazioni più profonde per risvegliare gli istinti primordiali, liberarti dalle catene dell’Io, riconnetterti con gli spiriti benevoli della Dea

Circondato dal profumo inebriante di queste fragranze, ogni luogo abbandonerà il buio quotidiano e tornerà a splendere di un bagliore divino. Tutto attorno a te si tingerà di colori troppo spesso dimenticati, ma che esistono e sono sempre esistiti.

Solo che troppo spesso li hai dimenticati.

Lascia fluttuare nell’aria questi aromi magici e concedi ogni giorno alla tua anima un viaggio senza ritorno nei luoghi più mistici della tua fantasia.

A tutti i lettori e agli amici di “CorriereQuotidiano.it e di BlogCQ24.net”, Made in Dolomiti riserva uno sconto speciale, collegandosi ai link e inserendo il codice G3KKF9WH si otterrà uno sconto riservato del 10%.

