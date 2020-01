Sport, olistica, danza, estetica, cibo sano, meditazione e scelte ecologiche e naturali:fiere e appuntamenti dedicati al benessere del corpo e dello spirito, nel mese di febbraio in tutta Italia

Benessere, armonia, equilibrio fra mente, anima e corpo, sono un obiettivo e uno stile di vita che comprende discipline motorie e di rilassamento, trattamenti per il corpo, cibo, prodotti, attività per il tempo libero e soluzioni per la casa. Le ultime tendenze indicano che sempre più persone adottano abitudini salutari, inoltre l’anno nuovo porta sempre con sé buoni propositi virtuosi e, forse per questo, tra gennaio e febbraio in molte località c’è un vero e proprio boom di fiere e festival dedicati a questo universo: salute, bellezza, gastronomia, architettura, ecologia, movimento e divertimento si fondono, integrandosi all’insegna del vivere bene in modo consapevole.

Dal 24 al 26 gennaio a Mariano Comense (CO) avrà luogo EXPO SANA – Fiera del Benessere e del vivere naturale. Il Palazzo Storico delle Esposizioni si trasformerà in una vetrina dedicata allo star bene in modo naturale ed ecologico: ingresso gratuito per una vasta esposizione in tema di bellezza, salute, alimentazione, sport, ambiente, tempo libero, arredamento, abbigliamento. Il tutto arricchito da iniziative collaterali, workshop, momenti di formazione e informazione con esperti del settore.

Il fine settimana successivo, dal 1° al 3 febbraio, l’appuntamento sarà a Roma, per Roma International Estetica – Fiera Professionale dell’estetica e del benessere. Non solo esposizione di prodotti e metodologie in campo estetico, ma anche importante luogo di riflessione e confronto, grazie ad un ricco programma di convegni e seminari che toccheranno argomenti importanti come: linee guida e criticità della medicina estetica, novità in campo cosmetico, salute della pelle, il tema della longevità e la neurobiologia della bellezza, oltre, naturalmente, a workshop di trucco e approfondimenti sull’etica.

Il 9 febbraio è la volta di Verona, con il Pura Festival Benessere e Olistica. Giunto alla sesta edizione, include 3.500 metri quadri di area espositiva per oltre 100 stand, un auditorium, sala conferenze e sale workshop per un totale di 50 eventi. Molteplici le discipline toccate, dall’ alimentazione naturale, l’olistica, lo shiatsu, lo yoga, la meditazione, il counseling, a pratiche come il feng shui, la numerologia, lo sciamanesimo.

Una disciplina fondamentale nella cura del corpo e della mente è la danza: a Firenze dal 20 al 23 febbraio avrà luogo Danza in fiera, nella Fortezza da Basso. Il più grande evento internazionale dedicato alla danza, da quindici anni appuntamento fisso per professionisti del settore, ballerini, scuole, compagnie e aziende: il luogo d’incontro per tutti gli stili di danza, dove gli spazi espositivi convivono con aule e palchi per una programmazione di eventi ricchissima: gare, contest, esibizioni, lezioni, spettacoli, audizioni.

Febbraio si chiude con un appuntamento zen: dal 29 febbraio al 1 marzo a Genova Zen-A-fiera benessere, la fiera del benessere naturale. Zen-A è l’evento-mostra-mercato dedicato al Benessere Naturale, alle Discipline Olistiche ed agli stili di vita sostenibili. Genova diventa per tre giorni la capitale del benessere naturale in tutte le sue forme, con esposizione, vendita, dimostrazioni, esibizioni, pratiche di gruppo e conferenze dedicate al benessere nella sua accezione più ambiziosa: star bene in modo naturale.

